Nächster Dämpfer: Waldhof nun Tabellenletzter

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim schlittert schon früh in der neuen Saison in die Krise: Die Kurpfälzer verloren das Südwest-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken mit 0:1 (0:1) und rutschten damit nach vier Spieltagen mit lediglich einem Punkt auf den letzten Tabellenplatz ab. Das entscheidende Tor erzielte Sebastian Vasiliadis nach einem üblen Fehlpass von Mannheims Torhüter Omer Hanin (42.).

Der Waldhof zeigte sich vor 15.452 Zuschauern allem im Angriff wenig kreativ und brachte das Tor der Gäste nur selten in Gefahr. Ein Freistoß des eingewechselten Martin Kobylanski landete dabei am Pfosten. Die Saarländer spielten insgesamt abgeklärter und durchaus feldüberlegen, auch wenn sie ebenfalls kein ganz großes Angriffs-Feuerwerk abbrannten. Amine Naifi verpasste mit einem verschossenen Foulelfmeter die Entscheidung (67.). So reichte den Saarländern der Treffer von Vasiliadis zum zweiten Saisonsieg.