Rot gegen Kozuki leitet Klatsche von 1860 München ein

Der TSV 1860 München hat in seinem letzten Heimspiel des Jahres eine Klatsche kassiert. Nach einer Roten Karte wegen groben Fouls gegen Soichiro Kozuki in der 30. Minute unterlag die Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis dem SC Verl in der 3. Fußball-Liga mit 0:4 (0:1).

Der Platzverweis gegen den Offensivspieler aus Japan brachte die «Löwen» nach dem Seitenwechsel völlig aus dem Konzept. Auch der Münchner Geschäftsführer Christian Werner erhielt dabei am Spielfeldrand von Schiedsrichter Felix Bickel die Rote Karte.

Dominik Steczyk erzielte in der 43. Minute die Führung für Verl. Nach der Halbzeit machte ein Doppelschlag durch Lars Lokotsch (76.) und Julian Stark (77.) alles klar. Den Endstand markierte Leroy Kwadwo (86.) mit einem Eigentor.

Der TSV 1860 bestreitet sein letztes Spiel vor der Winterpause am Samstag bei Erzgebirge Aue, das in einem Spektakel mit 6:4 beim SV Sandhausen gewann. Die Münchner gehen damit mit einer frustrierenden Heimbilanz von nur sieben Zählern aus neun Partien ins neue Jahr.