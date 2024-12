Waldhof beendet Jahr mit Remis gegen Bielefeld

Der SV Waldhof Mannheim hat einen Sieg im letzten Pflichtspiel des Jahres verpasst. Der Fußball-Drittligist kam trotz einer guten Leistung vor 13.337 Zuschauern gegen Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Führung der Mannheimer durch Kelvin Arase (60.) glich der eingewechselte Daniel Gabriel Sumbu aus (79.). Mit dem Punkt beendete der Waldhof aber zumindest die Negativserie von zuvor drei Niederlagen.

Mannheims Trainer Bernhard Trares musste Malte Karbstein und Sascha Voelcke aufgrund von Infekten auf die Bank setzen. Von Beginn an zeigten sich die Gastgeber spielfreudig und engagiert. Schon in der dritten Minute köpfte Maximilian Thalhammer eine Flanke an den Pfosten (3.). Auf der anderen Seite hatte Mannheim indes Glück, dass Julian Kania nur die Latte traf (26.).

Die Partie bliebt die gesamte Spielzeit über ausgeglichen, wobei die Arminia insgesamt die besseren Chancen hatte. Sie scheiterte aber immer wieder an Waldhofs Torhüter Jan-Christoph Bartels. Thalhammer setzte in der Nachspielzeit den Ball noch einmal gegen das Gebälk.