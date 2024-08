Wehen Wiesbaden nur Remis bei Stuttgarts Reserve

Zwei Eigentore, ein vergebener Handelfmeter und am Ende ein schmeichelhaftes Unentschieden: Der SV Wehen Wiesbaden muss sich zum Abschluss des Drittliga-Spieltages beim VfB Stuttgart II mit einem 2:2 (1:2) begnügen. Der SVWW bleibt nach einem Sieg und nun zwei Remis ungeschlagen und hält Anschluss an die Tabellenspitze.

Ein Eigentor von Florian Carstens (18. Minute) und der Treffer von Thomas Kastanaras (23.) hatten den hessischen Zweitliga-Absteiger früh ins Hintertreffen gebracht. Ivan-Leon Franjic (41.) und ein Eigentor von Stuttgarts Maximilian Herwerth (59.) sorgten zumindest noch für einen Punkt für die wesentlich aktiveren Gäste.

Franjic verschieß Handelfmeter

Diese hatten mutig und mit viel Drang nach vorn begonnen und sich so auch die ersten Möglichkeiten erarbeitet. Die blieben jedoch ungenutzt. Der Doppelschlag der Hausherren und der damit verbundene Rückstand schockte Wiesbaden. In der Folge war es ein ausgeglichenes Spiel. Gut für den SVWW, dass noch vor der Pause der Anschluss gelang.

Beflügelt kehrten sie aus der Kabine zurück, attackierten den Gegner früh und drängten auf den Ausgleich. Der gelang, nachdem die Wiesbadener erneut tief in der Stuttgarter Hälfte den Ball erobert hatten. Danach blieb der SVWW am Drücker. Franjic (74.) hatte die große Chance, sein Team in Führung zu bringen. Doch der Offensivspieler der Hessen schoss einen Handelfmeter an den Pfosten.