Zum zweiten Mal: Kenan Kocak kehrt zum SV Sandhausen zurück

Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat Kenan Kocak als Trainer zurückgeholt. Der 43-Jährige tritt die Nachfolge von Sreto Ristic an, der vergangene Woche freigestellt worden war. Kocak stand bereits zwischen 2016 und 2018 in Sandhausen an der Seitenlinie und trainierte zuletzt MKE Ankaragücü. Die Zusammenarbeit mit dem türkischen Zweitligisten war kürzlich einvernehmlich beendet worden.

«Neben der nötigen Erfahrung sind ein klarer taktischer Plan, den die Mannschaft aktuell dringend benötigt, die Fähigkeit, im Spiel reagieren zu können, sowie eine klare Linie in der Mannschaftsführung die ausschlaggebenden Faktoren», beschrieb Präsident Jürgen Machmeier das Anforderungsprofil. «Als die Tür zu Kenan aufging, mussten wir nicht lange überlegen.»

Nach einem ordentlichen Saisonstart beendet der SVS das Kalenderjahr auf dem zehnten Tabellenplatz. In die Vorbereitung startet der Club am Donnerstag.