Wehen Wiesbaden mit erster Niederlage - 1:3 gegen Sandhausen

Der SV Wehen Wiesbaden hat die erste Saisonniederlage in der 3. Fußball-Liga kassiert und ist damit aus den Aufstiegsplätzen gerutscht. Die Hessen verloren gegen den SV Sandhausen mit 1:3 (1:0). Fatih Kaya (27. Minute) traf nach einer schönen Einzelaktion zur Führung der Gastgeber. David Otto (79.) und Richard Meier (82./90.+3) drehten innerhalb weniger Minuten die Partie zugunsten der Kurpfälzer. Trotz der Niederlage bleibt der SVWW an der Tabellenspitze dran.

Von Beginn an waren die Gastgeber das aktivere Team. Kaya, der zuletzt in Essen doppelt traf, verpasste zunächst die frühe Führung (2.). Völlig frei stehend scheiterte der 24-Jährige am Gäste-Torwart Timo Königsmann. Später machte es der Stürmer besser. Nach dem Rückstand investierten die Gäste mehr, ließen aber die Präzision vermissen.

Nach Wiederanpfiff stand Wehen Wiesbaden kompakt und lauerte auf Konter. Sandhausen wurde munterer und versuchte viel, es fehlte aber im Zusammenspiel zunächst an der Konzentration oder die Gäste scheiterten am defensivstarken Zweitliga-Absteiger. So verpufften einige vielversprechende Angriffe. Die Hessen waren einem zweiten Treffer näher als der SVS, der dann dennoch zum Ausgleich kam, drei Minuten später vorlegte und noch mit dem Schlusspfiff auf 3:1 erhöhte.