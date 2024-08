Wehen Wiesbaden mit Glück beim Drittliga-Auftakt

Ein Eigentor kurz vor Ende hat dem SV Wehen Wiesbaden bei der Rückkehr in die 3. Liga eine Niederlage erspart. Die Hessen kamen am Samstag beim SC Verl zu einem glücklichen mit 2:2 (1:1). Moritz Flotho (9. Minute) hatte die Gäste in Führung gebracht. Lars Lokotsch (87.) traf für die Gäste ins eigene Tor. Marcel Benger (29.) und Berkan Taz (53.) hatten in der Sportclub-Arena die Treffer für Verl erzielt.

Wehen Wiesbaden hatte schwungvoll begonnen und früh vorn gelegen. Danach agierten sie aber zu passiv und brachten damit Verl ins Spiel. Bei guten Chancen des SC hatte der SVWW noch Glück, doch Benger belohnte die Gastgeber dann doch für deren Mühe.

Nach Wiederanpfiff machte Verl weiter Druck. Ein Traumtor durch Taz per Freistoß weckte die Hessen dann auf. Trotz guter Möglichkeiten wollte der Ball aber zunächst nicht ins Tor. Pech, das Nick Bätzners Treffer (72.) wegen eines zuvor von Ivan-Leon Franjic begangenen Fouls wieder zurückgenommen wurde. In der Schlussphase erhöhte Wehen Wiesbaden noch einmal die Frequenz und wurde belohnt.