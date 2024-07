England gegen Schweiz live im Free-TV und Stream: EM-Viertelfinale 2024

Nun ist es raus: Die Schweiz trifft im Viertelfinale der EM auf England und damit auf Nummern wie Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden & Co. Im Duell mit den englischen Kick-Assen dürfte die aktuelle Form der beiden Teams für die Eidgenossen eher zu Hoffnung Anlass geben als ein Blick in die Historie - die Bilanz (siehe weiter unten) spricht mit starker Tendenz für die Männer von der Insel.

Allerdings: Die Engländer mussten im Achtelfinale gegen die Slowakei hart kämpfen und bis in die letzten Minuten bangen. Als klarer Favorit in die K.-o.-Runde gestartet, zeigte das Team von Gareth Southgate erst nach 95 Minuten seine Klasse und erzielte gegen die tapfer spielenden Slowaken den Ausgleichstreffer. In der ersten Minute der Verlängerung köpfte Harry Kane England schließlich doch noch ins Viertelfinale.

Läuft die Partie der Engländer gegen die Schweizer live im Free-TV und Stream? Wo und wann ist Anstoß? Wir haben die Antworten - und alle anderen Infos zu dieser Begegnung.

EM 2024: England vs. Schweiz -Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 findet das Spiel zwischen England und der Schweiz am 6. Juli 2024 statt. Ausgetragen wird das Match in der Düsseldorf Arena, die in EM-freien Zeiten auf den Namen "Merkur Spiel-Arena" hört. Die Heimspielstätte von Fortuna Düsseldorf ist eines der insgesamt zehn EM-Stadien, in denen die Spiele der Europameisterschaft 2024 über den Rasen gehen. Sie fasst normalerweise knapp 55.000 Zuschauer, während der EM wegen des Stehplatz-Verbots aber nur 41.000.

England – Schweiz live im Stream: Übertragung von der EM 2024

Die Übertragung der Fußball-EM 2024 spielt sich weitgehend im Free-TV ab - die meisten Spiele sind also kostenlos zu sehen. ARD, ZDF und RTL haben Sub-Lizenzen von MagentaTV gekauft. Der gebührenpflichtige Streamingdienst der Telekom bringt sämtliche EM-Spiele. Das MagentaTV Flex-Abo schlägt aktuell mit 10 Euro im Monat zu Buche.

Wer hier kein kostenpflichtiges Abonnement abschließen möchte, dem kommt das ZDF zur Hilfe - das ist nämlich der Sender, der die Partie zwischen England und Schweiz am Samstagabend auch kostenlos überträgt. Und das sowohl in linearen TV als auch online im Live-Stream.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels im Überblick:

Spiel: England vs. Schweiz, Viertelfinale EM 2024

Datum: Samstag, 6. Juli 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Stream : ZDF , MagentaTV

EM 2024: England gegen die Schweiz im Live-Ticker - Highlights, Teams & Tore

Sind Sie des vielen TV-Fußballs schon überdrüssig? Möchte Ihr Partner oder Ihre Partnerin am frühen Samstagabend lieber bei der "WaPo Duisburg" den Überfall auf eine Currywurst-Bude sehen? Kein Beinbruch. Das EM-Viertelfinale England gegen die Schweiz können Sie auch in unserem Daten-Center verfolgen. Ihnen entgeht bei uns kein Tor, keine Karte, keine Auswechslung.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

England – Schweiz bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind sich die Nationalmannschaften Englands und der Schweiz bisher 24 Mal begegnet. Die Engländer haben 18 Mal, die Schweizer zweimal gewonnen. Viermal unentschieden also. Das Torverhältnis der beiden Teams liegt bei 54:19 zugunsten der Männer aus UK.

Wie steht es mit den Top-Favoriten unter den EM-Teilnehmern 2024? Maßgebliche Buchmacher tippen vor dem Start der Viertelfinalrunde folgendermaßen:

England Spanien Deutschland Frankreich Portugal Niederlande Schweiz Österreich

Wobei anzumerken ist, dass die Plätze 1 bis 3 sich nur hauchdünn voreinander unterscheiden. Die Wahrscheinlichkeiten des EM-Triumphs liegen für die Top 3 zwischen 19,2 und 17,3 Prozent (Stand: 1. Juli 2024).