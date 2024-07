Spanien – Deutschland im EM-Viertelfinale: Übertragung morgen live im Free-TV und Stream

Nachdem die deutsche Nationalmannschaft sich im Achtelfinale mit 2:0 gegen Dänemark durchsetzen konnte, steht Deutschland jetzt im EM-Viertelfinale. Als Gegner wartet Spanien auf die DFB-Elf. Das spanische Team hatte sich im Achtefinale mit einem klaren 4:1 gegen Georgien durchgestezt. Mit Spanien wartet auf Deutschland also in jeden Fall ein starker Gegner. Wann findet das Viertelfinale statt? Wo wird gespielt und wo kann man die Partie live im TV und Stream verfolgen? Alle Infos zum EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien finden Sie hier.

EM-Viertelfinale 2024: Spanien vs. Deutschland - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Gespannt blicken Deutschland und Spanien dem EM-Viertelfinale entgegen. Der Anpfiff fällt am Freitag, dem 5. Juli 2024, um 18 Uhr. Dafür reisen die Teams, der Trainerstab und natürlich die Zuschauer und Zuschauerinnen nach Stuttgart in die MHP-Arena. Stuttgart ist einer von zehn EM-Spielorten bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. In der MHP-Arena finden während der EM etwa 55.000 Menschen Platz. Laut EM-Spielplan ist das Viertelfinale das letzte Spiel in Stuttgart.

Spanien - Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung des EM-Viertelfinals 2024

Dank Rundfunkstaatsvertrag werden alle Deutschland-Spiele im Free-TV bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD oder ZDF übertragen. Das Viertelfinale der EM 2024 von Spanien und Deutschland wird in der ARD zu sehen sein. Die Vorberichterstattung beginnt um 17.05 Uhr. Wer keinen Fernseher hat, kann ebenfalls auf den kostenlosen Livestream der ARD zurückgreifen. Für die Free-TV-Übertragung der EM 2024 haben ARD, ZDF und RTL Sublizenzen ergattern können. Die Rechte zur vollständigen Übertragung aller Spiele hat lediglich MagentaTV. Hier finden sie erneut alle Informationen zum Viertelfinale auf einen Blick:

Spiel: Spanien - Deutschland, Viertelfinale EM 2024

Datum: 5. Juli 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 18 Uhr

Ort: MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream : ARD, Magenta-TV

EM 2024: Spanien gegen Deutschland im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Wenn Sie das Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien am 5. Juli nicht live im Fernsehen verfolgen können oder möchten, dann haben wir eine Alternative für Sie: unser Live-Center zur Fußball-EM 2024. Neben den Highlights der Partie finden Sie hier auch Infos zur Aufstellung, zu den Teams und dem Spielplan des Turniers.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Spanien - Deutschland bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind sich Spanien und Deutschland bisher 26 Mal auf dem Rasen begegnet. Die bisherige Bilanz ist sehr ausgeglichen: Acht Siege gehen an Spanien, neunmal trennten sich die Nationalteams unentschieden und weitere neunmal ging das DFB-Team siegreich vom Platz.

Mittlerweile gelten auch Deutschland und Spanien bei der EM 2024 als Favoriten. Unter den EM-Teilnehmern 2024 wird außerdem Frankreich und England der Sieg zugetraut. Bis auf das letzte Gruppenspiel gegen die Schweiz, hat Deutschland alle Spiele gewonnen. Aber auch Spanien muss sich nicht verstecken. Ganz im Gegenteil: Spanien hat bisher alle Spiele mit einem Torverhältnis von 9:1 gewonnen. Das Team zog als einzige Mannschaft ohne Gegentore in das Achtefinale. Und auch im Achtelfinale konnte Georgien kein einziges Tor gegen die Spanier erzielen. Das einzige Gegentor war tatsächlich ein Eigentor von Le Normand. Mit Spanien wartet also in jedem Fall ein starker Gegner auf die deutsche Nationalmannschaft. Beide Mannschaften sind in guter Form, was Hoffnung auf ein spannendes Spiel machen dürfte. (lob)