Eintrachts Kristensen erwartet starke Saison

Rasmus Kristensen ist nach seiner ersten Trainingseinheit mit den neuen Kollegen von Eintracht Frankfurt voller Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison. «Ich war natürlich gespannt. Es sind super Jungs, ich bin gut aufgenommen worden und ich glaube, es wird ein super Jahr», sagte der dänische Verteidiger bei Eintracht-TV nach der Einheit im US-amerikanischen Louisville.

Der Fußball-Bundesligist absolviert eine Amerika-Tour und macht momentan Station in Kentucky. Coach Dino Toppmöller hatte am ersten Trainingstag bis auf die etwas leichter trainierenden Oscar Højlund und Aurèle Amenda alle Mann an Bord.

Mittendrin mischte Kristensen schon ordentlich mit. «Es ist immer schön, auf dem Platz zu stehen. Jetzt geht es endlich los. Wir spielen Fußball und das ist immer schön», sagte der EM-Fahrer. Nach dem Urlaub sei er bereits in guter Laufform. «Jetzt kommt noch der Fußball hinzu. Dann bin ich in den nächsten Tagen bereit», sagte der Neuzugang.

Bei den Hessen übernahm er die Nummer 13, die Eintracht-Fan-Liebling Martin Hinteregger getragen hatte. «Das wusste ich gar nicht. Was für ein Spieler mit einer super Karriere. Es ist eine Ehre für mich. Nun muss ich es gut genug machen», sagte Kristensen.

Am Mittwochabend (Ortszeit) fliegt er mit dem Team nach Texas, wo am Donnerstagabend (Ortszeit) das erste Testspiel der Tour stattfindet. Gegner ist in Ciudad Juárez der FC Juárez. Deutsche Anstoßzeit ist 3.30 Uhr am Freitagmorgen.

Der Däne trainiert erstmals mit seinen neuen Teamkollegen von Eintracht Frankfurt bei der Amerika-Tour. Foto: Robert Michael/dpa