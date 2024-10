Nächste Ehre für Klopp: Verdienstorden in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Trainer Jürgen Klopp erhält den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Der 57-Jährige werde am 8. Oktober in von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für sein «vielfältiges soziales Engagement» ausgezeichnet, teilte das Staatsministerium mit. Der ehemalige Erfolgscoach des FC Liverpool und von Borussia Dortmund hatte erst vor wenigen Tagen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin den Bundesverdienstorden verliehen bekommen.

