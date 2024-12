Bayer Leverkusen - Inter Mailand live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Die Champions-League-Saison 2024/25 hatte eine grundlegende Reform im Gepäck: Die besten acht Teams qualifizieren sich nach der Liga-Phase ohne Umweg fürs Achtelfinale. Die Vereine auf den Plätzen neun bis 16 spielen in K.-o.-Runden-Play-offs gegen die Teams auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Für alle anderen Mannschaften ist Feierabend. An Spieltag 6 der Liga-Phase spielen nun aber erst einmal Bayer Leverkusen und Inter Mailand gegeneinander.

Bayer 04 Leverkusen hat sich in der aktuellen Champions-League-Saison bisher nicht übel verkauft: 4:0 gegen Feyenoord Rotterdam, 1:0 gegen AC Mailand, 1:1 gegen Stade Brest und ein sattes 5:0 gegen RB Salzburg – das war am 26. November. Einziger echter Ausreißer war die deutliche 0:4-Niederlage gegen Liverpool am 5. November.

Inter Mailand war noch einen Tick besser. Nach einem torlosen Unentschieden gegen Manchester City gelang den Italienern ein 4:0 gegen Roter Stern Belgrad, ein 1:0 gegen Young Boys Bern, und ebenfalls ein 1:0 erzielten sie gegen Arsenal. Auch ihr bisher fünftes Spiel in der Champions League 2024/2025 gegen RB Leipzig konnten die Mailänder am 26. November mit 1:0 für sich entscheiden.

Inter Mailand rangiert in der aktuellen CL-Tabelle mit 13 Punkten direkt hinter der Nr. 1 Liverpool (15 Punkte). Die Werksmannschaft aus Leverkusen steht ebenfalls mehr als vorzeigbar da: Bayer 04 steht im Moment mit 10 Punkten auf Rang 6 und ist das zweitbeste deutsche Team im Rennen - nach dem BVB (12 Punkte, Tabellenplatz 4).

Wann findet das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand in der Champions League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie, und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Die Antworten darauf und alle übrigen Infos haben wir hier für Sie.

Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Match zwischen Bayer Leverkusen und Inter Mailand am 10.12.24 in der Leverkusener BayArena statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Übertragung der CL-Saison: In der Spielzeit 2024/25 werden die meisten Spiele über Amazon Prime Video und DAZN übertragen. DAZN zeigt den Großteil der Partien exklusiv, während Prime Video die Rechte an einem ausgewählten Dienstagsspiel pro Spieltag hält. Abgesehen vom Finale am 31. Mai 2025, das im Free-TV ausgestrahlt wird, sind alle anderen Spiele nur über kostenpflichtige Streaming-Dienste verfügbar. Wer das Duell zwischen Leverkusen und Mailand live verfolgen möchte, benötigt ein DAZN-Abonnement. Eine detaillierte Übersicht zur Übertragung finden Sie hier.

Spiel: Bayer Leverkusen vs. Inter Mailand, Ligaphase der Champions League 24/25, Spieltag 6 von 8

Datum: Dienstag, 10. Dezember 2024

Uhrzeit: 21 Uhr, Vorberichterstattung ab 20.30 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV : DAZN 1

Übertragung im Live-Stream : DAZN

Bayer Leverkusen - Inter Mailand in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballldaten.de haben die beiden Teams sich bisher viermal auf dem Rasen gemessen. Jedes dieser Spiele haben die Italiener gewonnen: am 10. August 2020 im EL-Viertelfinale (2:1), am 19. März 2003 in der CL-Zwischenrunde (2:0) und am 10. Dezember 2002 ebenfalls in der CL-Zwischenrunde (3:2). Das Torverhältnis liegt demzufolge bei 9:3 zugunsten der Mailänder.