„Harry Pain“: Das sagt die Presse zur Bayern-Klatsche gegen Barcelona

Der FC Bayern kassiert beim FC Barcelona und seinem Ex-Trainer Hansi Flick eine heftige Klatsche in der Champions League. Zum 1:4 der Münchner schreiben internationale Medien:

Die spanischen Pressestimmen zum Spiel Bayern gegen Barcelona

„Barcelona verschlingt endlich den Angstgegner Bayern München. (...) Die Blaugranas waren unersättlicher und unbarmherziger als die Bayern in einem Spiel, das so außergewöhnlich war, dass der Kessel von Montjuïc fast angezündet wurde. Das Stadion wurde an einem denkwürdigen Abend für Barcelona zum Beben gebracht.“ (El Pais)

„Dieses Barça ist furchteinflößend. Flicks Team erlebte eine Katharsis gegen die Bayern, ihren gefürchtetsten Rivalen, und schlug sie mit einem herausragenden Raphinha 4:1. (...) Barça hat etwas geschafft, das nur wenigen Mannschaften gelingt: die Bayern dazu zu bringen, die Arme zu senken. Im Angesicht des Ergebnisses und im Angesicht des Spiels.“ (As)

„Mit einer Ode an den Fußball befreit Barça sich vom Angstgegner. Raphinha, der Star des Abends mit einem weiteren Hattrick, Lamine, Casadó und vor allem Flick, der den Barcelona-Fans neues Leben eingehaucht hat, waren die Schlüssel zum Sieg über die Bayern auf dem Montjuïc.“ (Sport)

„Große Fiesta vor dem Clásico.“ (Marca)

„Nach sechs Niederlagen in Folge gegen die Bayern hat Barça mit Flick an der Spitze die Bayern besiegt und einen wichtigen Sieg in der Champions League errungen. Raphinha, der einen Hattrick erzielte, war drei Tage vor der Reise ins Bernabéu die Speerspitze.“ (La Vanguardia)

„Raphinhas Gift tötet Bayern auf dem Montjuïc. Teuflisches Tempo, der Ball klebt an seinem Fuß, und er überlegt meilenweit voraus, wohin er den Ball platzieren kann, ohne den Kopf zu heben.“ (El Mundo)

„Eine Barça-Mannschaft, auf die man stolz sein kann, lieferte einen denkwürdigen Abend auf dem Montjuïc. Lebendige Unterhaltung, Tore, Emotionen und das Versprechen von europäischer Größe von einer Gruppe mit einer großen Zukunft. Hattrick von Raphinha und ein Tor von Lewandowski, der nicht feierte. Das hatte er auch nicht nötig. Die begeisterten Zuschauer in Montjuïc taten es für ihn.“ (Mundo Deportivo)

Die englischen Pressestimmen zum Spiel von Bayern gegen Barcelona

„HARRY PAIN - Harry Kane erzielt ein Wundertor, aber ein Ex-Premier-League-Star lässt Bayern München mit einem Hattrick für Barcelona verstummen.“ (The Sun)

„Das war nicht nur ein Sieg, es war ein Exorzismus.“ (The Guardian)

„Barcelona zerlegt Bayern.“ (Krone, Österreich)

„Drei Tore bei Münchner Schmach. Raphinha erledigt die Bayern im Alleingang. Ein defensiv desaströser FC Bayern hat beim schmerzhaften Wiedersehen mit Hansi Flick und Robert Lewandowski eine Fußball-Lehrstunde der bittersten Art erteilt bekommen.“ (Blick, Schweiz)

„Barça zerzaust Bayern.“ (Tagesanzeiger, Schweiz)

„Als der FC Barcelona zuletzt im Mai 2015 Bayern München mit 3:0 besiegte, hießen die Torschützen Messi (Doppelpack) und Neymar, während sich das Mittelfeld noch um das magische Trio Busquets-Xavi-Iniesta gruppierte. Wirklich eine andere Zeit.“ (L'Equipe, Frankreich)

„Raphinha, mit der Kapitänsbinde an diesem Abend, stellte sicher, dass sich die Bayern-Geister der Vergangenheit nicht wieder blicken ließen.“ (ESPN, USA)

(Zusammenstellung von dpa)