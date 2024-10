Eintrachts Robin Koch im Mannschaftstraining zurück

Wenige Tage vor dem Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer 04 Leverkusen ist Robin Koch zurück im Mannschaftstraining von Eintracht Frankfurt. Allerdings konnte der Verteidiger nur Teile der Übungseinheit absolvieren, teilten die Hessen mit. Koch hatte wegen Beschwerden am Hüftgelenk die beiden Nations-League-Spiele der Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande verpasst und in Frankfurt vor allem Reha-Maßnahmen absolviert.

Ob es für den 28 Jahre alten Innenverteidiger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Meister Leverkusen schon über 90 Minuten reicht, wird sich wohl erst am Spieltag entscheiden. Oscar Højlund arbeitet hingegen weiter in der Reha an seinem Comeback nach seinem Mittelfußbruch. Krisztián Lisztes trainiert individuell.

Icon Vergrößern Nach Verletzung ist Robin Koch zurück im Mannschaftstraining. Foto: Tom Weller/dpa Icon Schließen Schließen Nach Verletzung ist Robin Koch zurück im Mannschaftstraining. Foto: Tom Weller/dpa