Heidenheim will gegen Stuttgart Trendwende einleiten

Das Baden-Württemberg-Derby gegen den VfB Stuttgart soll beim kriselnden 1. FC Heidenheim zum Wendepunkt werden. «In diesem Spiel liegt die große Chance, mit einem Sieg für Aufbruchstimmung zu sorgen. Unser klares Ziel ist es, ein positives Ergebnis gegen den VfB zu erzielen», sagte Trainer Frank Schmidt im «Heimspiel-Magazin».

Dafür muss seine Elf aber ein ganz anderes Gesicht als bei der 1:3-Niederlage in Istanbul zeigen. Danach war Schmidt hart mit seiner Mannschaft ins Gericht gegangen und sprach von einer «Nicht-Leistung». Nun will er gegen den deutschen Vizemeister am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) eine Reaktion sehen - und die Spieler natürlich auch.

«Das ist ein anderer Wettbewerb. Aber klar ist, dass wir aktuell in einer Lage sind, wo wir über die Basis kommen müssen, über Leidenschaft, Teamgeist. Nur das wird uns helfen, aus der Situation rauszukommen», sagte Torwart Vitus Eicher nach dem Conference-League-Spiel.

Seit acht Spielen warten die Heidenheimer in der Bundesliga auf einen Sieg, haben in diesen Partien nur einen Punkt geholt und fielen auf den Relegationsplatz zurück. Ob Schmidt erneut personelle Konsequenzen bei der Mannschaftsaufstellung zieht, bleibt abzuwarten. «Mit Einzelschicksalen wird es nichts. Es gilt, weiter zusammenzurücken, so eng es geht und im Derby wieder neu anzugreifen», sagte Eicher.