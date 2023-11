Der FC Bayern verlängert mit Manuel Neuer und Sven Ulreich

Der FC Bayern setzt weiter auf ein hochklassiges Oldie-Duo im Tor: Manuel Neuer und Sven Ulreich haben ihre Verträg verlängert - und ein bestimmtes Ziel im Auge.

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel des FC Bayern gegen den FC Kopenhagen (21 Uhr, DAZN) wurde Trainer Thomas Tuchel die derzeit beliebte Frage nach der Entwicklung seiner Mannschaft gestellt. In welche Richtung die geht, ist angesichts von neun Siegen aus den jüngsten zehn Pflichtspielen einigermaßen klar. Warum die Formkurve seines Teams aber derart nach oben zeige? Tuchel zählte einige Gründe auf: Der Sieg in Dortmund sei wichtig, das gewachsene Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft - aber eben auch eine Personalie. "Die Rückkehr von Manuel Neuer war auch ein Schlüssel." Tuchel zeigt sich seit der Rückkehr des 37-Jährigen ins Mannschaftstraining immer aufs Neue begeistert von dem Keeper, der das Torwartspiel "auf ein völlig anderes Level" hebe. Dieses neue Level bleibt dem FC Bayern nun ein weiteres Jahr erhalten: Wie der Verein am Dienstagnachmittag bekannt gab, verlängerte Neuer seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025.

Mit dem 37-jährigen Neuer hat auch der 35-jährige Sven Ulreich, der Neuer zu Saisonbeginn stark vertreten hatte, sein Arbeitspapier um ein weiteres Jahr bis 205 verlängert. Dass beide Spieler im Verein hohes Ansehen genießen, war auch vorher bekannt - dass es nun so schnell ging mit der Vertragsverlängerung, kam dennoch für viele Beobachter etwas überraschend. Zugleich ist die Vertragsverlängerung ein Vertrauensbekenntnis an die beiden. An Ulreich, dessen Loyalität ihm innerhalb des Vereins hoch angerechnet wird. Und an Neuer, dem sein Trainer Thomas Tuchel es zutraut, bei der EM im kommenden Jahr im deutschen Tot zu stehen. Als die Frage in der vergangenen Woche darauf kam, ob er Neuer die Rückkehr ins DFB-Tor zutraut sagte Tuchel: " "Ich glaube, dass sich diese Frage im Mai oder Juni von selbst beantwortet, wenn Manu bis dahin gesund bleibt und in der mentalen Verfassung das Ganze angeht, in der er im Moment ist. Dann wird er zu alter Stärke zurückkehren und eine ganz eigene Liga im Torwartspiel weiter prägen."

Neuer hat das Champions-League-Finale 2025 in München im Blick

Nun also erstmal die Rückkehr ins Bayern-Tor für den Kapitän des Rekordmeisters. Neuer und Ulreich seien "einfach ein Dreamteam", wird Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in der Stellungnahme des Vereins zitiert: "Es macht Freude, ihnen bei der täglichen Arbeit zuzuschauen. Sie unterstützen und motivieren sich gegenseitig und leben die Werte vor, die den FC Bayern auszeichnen." Für Sportdirektor Christoph Freund ist Neuer "seit vielen Jahren der beste Torhüter der Welt" und stehe in der Tradition der ganz großen FC Bayern-Keeper wie Sepp Maier und Oliver Kahn. Neuer selbst will mit den Bayern das einzige schaffen, was ihm bislang nicht vergönnt war - ein Sieg in der Königsklasse im eigenen Stadion: "Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Fans in den nächsten Jahren unsere großen Ziele erreichen können – und dazu gehört natürlich auch das Champions-League-Finale 2025 in München. Dabei Sven weiter an meiner Seite zu wissen, macht es umso schöner."