Bayern feiern "mit dem einen oder anderen Drink"

Das Meisterteam des FC Bayern ist am späten Samstagabend nach dem Rückflug aus Köln für eine lange Partynacht in einer Münchner Event-Location angekommen.

Der Teambus fuhr direkt in die große Halle.

Der Ur-Bayer Thomas Müller kam als Erster mit der Meisterschale auf die Bühne. "Wir wären bereit, die Party zu starten", rief der 33 Jahre alte Offensivspieler den versammelten Gästen, darunter Ehrenpräsident Uli Hoeneß, zu.

Müller freute sich mit seinen Teamkollegen "auf den einen oder anderen Drink oder die Tanzfläche". Nationalspieler Jamal Musiala, der beim 2:1 in Köln am Samstagnachmittag das Siegtor erzielt hatte, verkündete: "Wir feiern jetzt." Präsident Herbert Hainer lobte das Team von Trainer Thomas Tuchel für die Leistung im Saisonfinale, die dank der Mainzer Schützenhilfe beim 2:2 gegen Borussia Dortmund doch noch zum elften Münchner Meistertitel nacheinander reichte: "Was für eine Truppe! Es war extrem klasse, was die Mannschaft heute geleistet hat. Außer uns hat in der ganzen Republik keiner mehr daran geglaubt. Ich kann nur sagen: Chapeau Männer!"

Hainer äußerte sich auch noch kurz zu der nach Spielende verkündeten Trennung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Man muss schon sagen, dass die Saison holprig war. Ab morgen schauen wir nach vorne." Man wolle in der kommenden Spielzeit auch international wieder für Furore sorgen.

(dpa)