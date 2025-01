Bayer macht Achtelfinaleinzug perfekt - 2:0 gegen Prag

Bayer Leverkusen hat das erste Etappenziel in der Champions League erreicht und sich souverän vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Der deutsche Fußballmeister gewann am Mittwochabend gegen Sparta Prag mit 2:0 (1:0) und holte alle vier möglichen Heimsiege im laufenden Wettbewerb. Damit verteidigten die Leverkusener ihren Platz unter den besten acht Teams und qualifizierten sich mit 16 Punkten als sechster der Liga-Phase direkt für die K.o.-Runde. Dort trifft der deutsche Meister abhängig von der Auslosung und den Resultaten in den Playoffs entweder auf den FC Bayern München, Real Madrid, Manchester City oder Celtic Glasgow.

Vor 30.210 Zuschauern in der BayArena erzielten Florian Wirtz (32. Minute) und Natha Tella (64.) die Treffer für die Gastgeber, die nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg wieder einen wichtigen Punkte-Dreier einfahren konnten.

Ohne den wechselwilligen Boniface

Alonsos Plan war, den Gegner nicht zu überrennen, sondern seriös zu bespielen. «Es spielt keine Rolle, dass sie keine Chance mehr aufs Weiterkommen haben», sagte der Coach. Prag hatte fünfmal in Serie verloren, zuletzt aber beim Spiel gegen Inter Mailand eine gute Leistung gezeigt.

Der Bayer-Coach musste weiterhin auf Martin Terrier, für den Leihspieler Emiliano Buendia von Aston Villa verpflichtet wurde, Amine Adli und auch den gesperrten Piero Hincapie verzichten. Der wechselwillige Victor Boniface wurde freigestellt, ob der Transfer nach Saudi-Arabien zu Al Nassr über die Bühne geht, ist noch fraglich. Angeblich soll Bayer bis zu 70 Millionen Euro für den nigerianischen Torjäger erhalten.

Die Alonso-Elf übernahm schnell die Initiative, erspielte sich durch Granit Xhakla, Wirtz und Patrik Schick auch gleich gute Gelegenheiten. Doch der Fünfer-Abwehrblock der Gäste, die in der tschechischen Meisterschaft noch Winterpause haben, stand gut und machte den Leverkusenern das Leben zunächst schwer. Zudem war Sparta-Keeper Peter Vindahl, der früher beim 1. FC Nürnberg spielte, bei einigen Möglichkeiten auf dem Posten.

Wirtz erzielt das 1:0

Dem wieder überragenden Wirtz gelang dann nach einer guten halben Stunde auch der wichtige Führungstreffer nach Vorarbeit des emsigen Jeremie Frimpong, der sich einmal mehr auf der rechten Seite durchsetzen und in die Mitte passen konnte.

Für den jungen Leverkusener Ausnahmespieler war es bereits der 15. Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Kurz darauf vergab Alejandro Grimaldo mit einem fulminanten Linksschuss das mögliche 2:0 gegen den Tabellendritten der tschechischen Liga. Die beste Chance der Gäste konnte Victor Olatunyi mit einem Heber über das Tor nicht nutzen.

In der phasenweise hektischen Schlussphase gelang Tella nach einem zunächst abgewehrten Wirtz-Freistoß das 2:0. Weitere Möglichkeiten ließen die Gastgeber ungenutzt, Sparta-Torhüter Vindahl war auch einer der besten Spieler seines Teams.

Bayer war fast immer einen Schritt schneller. Foto: Federico Gambarini/dpa

Sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung: Nathan Tella. Foto: Federico Gambarini/dpa