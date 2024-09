FC Bayern gibt Talent Jensen Vertrag bis 2028

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Mittelfeld-Talent Jonathan Asp Jensen (18) vorzeitig bis zum Sommer 2028 verlängert. Der Däne war im Sommer 2022 aus der Jugend des FC Midtjylland in die Nachwuchsabteilung der Münchner gewechselt. Jensen kommt bei den Amateuren zum Einsatz. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison gab er zudem beim 2:0 gegen Wolfsburg sein Debüt in der Bundesliga.

«Jonny ist die dritte Saison bei uns am Campus und hat sich in dieser Zeit stetig weiterentwickelt. Zu Beginn der aktuellen Regionalliga-Saison zählte er zu den besten Spielern in unserer Mannschaft. Wir sind überzeugt von seinem fußballerischen Potenzial und seinem großen Talent und freuen uns sehr, dass er auch die nächsten Jahre gemeinsam mit uns gehen möchte», sagte Nachwuchschef Jochen Sauer über Jensen.