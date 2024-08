Darmstadts Lidberg dankt Ex-Lilien-Profi Isherwood

Ein Kumpel aus alten Tagen hat Isac Lidberg letztlich den SV Darmstadt 98 ans Herz gelegt und vor ein paar Tagen zu einem Wechsel bewogen. Der Freund, Thomas Isherwood, ist in Darmstadt kein Unbekannter. Die vergangenen drei Jahre war der Schwede bei den Lilien aktiv. Im Sommer wurde dessen Vertrag nicht verlängert. Seither ist er auf Vereinssuche.

Dennoch habe er von Darmstadt geschwärmt, erzählte Lidberg in einer Medienrunde in Darmstadt. «Er hat gesagt, dass die Atmosphäre im Club großartig sei und es in der Kabine nur nette Jungs gebe. Ich würde meine Zeit hier lieben», sagte Lidberg. Dies habe letztlich für ihn den Ausschlag gegeben, nach Hessen zu wechseln.

Isherwood und Lidberg stammen beide aus Stockholm, spielten viele Jahre in den Jugendnationalmannschaften Schwedens zusammen gemeinsam. «Ishi ist ein guter Freund für mich», sagte der 25-Jährige, dessen Vorbild lange Zeit Ex-Nationalspieler Mario Gomez war.

