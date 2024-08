Frankfurt mit Pokalprüfung in Braunschweig

Eintracht Frankfurt startet bei Eintracht Braunschweig an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in den DFB-Pokal. Das Team des Torwarts und neuen Kapitäns Kevin Trapp tritt noch ohne Neuzugang Arthur Theate beim Zweitligisten an. Der belgische EM-Teilnehmer (bisher Stade Rennes) wird zum Punktspielauftakt am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund im Kader erwartet.

Die Eintracht hofft auf eine erfolgreiche Saison im Pokal: Im vergangenen Jahr war der Cupsieger von 2018 und Finalist von 2023 im Achtelfinale beim Favoritenschreck 1. FC Saarbrücken gescheitert. Regionalligist Kickers Offenbach fordert bereits um 18 Uhr (Sky) den Zweitligisten 1. FC Magdeburg.