Kohfeldt über Bremen-Rückkehr: «Löst nicht nur Freude aus»

Die Rückkehr von Florian Kohfeldt zu seinem alten Arbeitgeber Werder Bremen sorgt beim Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 nicht nur für positive Gefühle. «Die Vorstellung, gegen Werder zu spielen, löst nicht nur Freude in mir aus. Denn es ist etwas, das ich mir ganz, ganz lange nicht vorstellen konnte», sagte der 42-Jährige dem Portal «Deichstube» vor der Achtelfinalpartie im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/Sky).

20 Jahre lang war Kohfeldt in verschiedenen Positionen als Spieler und Trainer im Club tätig, arbeitete an der Weser zwischen November 2017 und Mai 2021 als Chefcoach des Bundesligisten. Kurz vor dem besiegelten Abstieg in die 2. Liga der Norddeutschen war das sportliche Aus des bekennenden Werder-Fans beschlossen worden.

Kohfeldt: «Drumherum wird viele Emotionen wecken»

«Die Reaktionen, die ich nach der Auslosung bekommen habe, haben mir aber gezeigt, dass sich viele Menschen in Bremen darauf freuen, mich wiederzusehen, auch wenn sie natürlich alles daransetzen wollen, dass ich sportlich keinen schönen Abend haben werde», sagte Kohfeldt. Er trainiert den hessischen Zweitligisten seit September und hat ihn vom 16. auf den 12. Tabellenplatz geführt.

Der frühere Werder-Coach machte deutlich: «Das Drumherum wird bei mir sehr viele Emotionen wecken, weil ich mit dem Stadion an sich, aber vor allem mit den Menschen in Bremen enorm viel verbinde.»

Rückkehr ins Weserstadion: Florian Kohfeldt rechnet mit einem emotionalen Spiel (Archiv). Foto: Carmen Jaspersen/dpa