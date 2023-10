Unterhaching - Düsseldorf live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals

Unterhaching gegen Fortuna Düsseldorf in der 2. Runde des DFB-Pokal: Wir haben alle Infos zum Spiel rund um die Übertragung im TV und Stream, Termin und Anstoß.

Der SpVgg Unterhaching spielt in der 2. Runde des DFB-Pokals 23/24 gegen Fortuna Düsseldorf im heimischen Uhlsport Park. Unterhaching spielt aktuell in der 3. Liga. Der Gegner aus Düsseldorf ist eine Spielklasse höher in der 2. Bundesliga zuhause. In der 1. Runde des DFB-Pokals konnte sich die Fortuna bereits gegen einen unterklassigen Gegner durchsetzen. Düsseldorf gewann mit 4:1 beim FV Illertissen. Die SpVgg Unterhaching sollte allerdings nicht unterschätzt werden, denn erstens hat der Pokal bekanntlich seine eigenen Gesetze und zweitens siegten die Unterhachinger 2:0 gegen Bundesligist FC Augsburg.

Möchten Sie weitere Informationen über das Spiel, die TV- und Streaming-Übertragung, den Termin und den Anstoßzeitpunkt erhalten? All dies finden Sie in unserem Artikel. Zudem stellen wir hier allen Interessierten einen Live-Ticker für das DFB-Pokalspiel zur Verfügung.

SpVgg Unterhaching vs. Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Ein Blick auf den offiziellen Spielplan des DFB-Pokals 2023/24 verrät, dass alle Begegnungen der 2. Runde für Dienstag, den 31. Oktober 2023 und Mittwoch, den 1. November 2023 angesetzt sind. Das Aufeinandertreffen von Unterhaching und Düsseldorf ist für den ersten dieser beiden Pokaltage geplant, also den 31. Oktober. Die Fußballpartie wird um 20.45 Uhr in Unterhaching angepfiffen.

Unterhaching vs. Fortuna live im TV und Stream: Übertragung der 2. Runde im DFB-Pokal

Wollen Sie das Spiel zwischen der Spielvereinigung Unterhaching und Fortuna Düsseldorf live im TV verfolgen? Dann benötigen Sie ein Abonnement bei Sky, da der Sender die Rechte zur Übertragung aller DFB-Pokal-Spiele 2023/24 erworben hat. Sky bietet Ihnen beim Erwerb eines Abos die Möglichkeit, alle Pokalspiele live im TV oder im Stream anzusehen. Es gibt jedoch auch eine kostenfreie Option, um bestimmte DFB-Pokal-Spiele im öffentlichen Fernsehen zu verfolgen, nämlich in der ARD und im ZDF. Das Spiel zwischen Unterhaching und Düsseldorf gehört aber nicht dazu. Eine Alternative ist außerdem, sich die Highlights nach Spielende in der Mediathek des Sportstudios online anzusehen.

Hier finden Sie nochmals alle relevanten Infos zum Pokalmatch:

Spiel: SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 2. Runde Datum: 31. Oktober 2023

31. Oktober 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: uhlsport PARK, Unterhaching

uhlsport PARK, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

DFB-Pokal 23/24: Unterhaching gegen Düsseldorf live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Nicht alle Begegnungen der DFB-Pokal-Saison 23/24 sind im frei empfangbaren Fernsehen verfügbar. Um alle Pokalspiele live zu sehen, ist oft ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Für diejenigen, die beispielsweise kein Sky-Abo besitzen, stellen wir unseren kostenlosen Live-Ticker zur Verfügung. Dort werden nicht nur alle Tore und weiteren Höhepunkte auf dem Spielfeld erfasst, sondern es gibt auch die Mannschaftsaufstellungen. Dies gilt für die Partie Unterhaching gegen Düsseldorf, sowie für alle anderen Pokalspiele.

SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal 23/24: Bilanz

Die Spielvereinigung aus Unterhachingen hat noch nie im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Somit ist es die erste Pokalpartie zwischen den Teams. Bisher spielte man laut fussballdaten.de acht Mal in der 3. Liga und 2. Bundesliga gegeneinander. Dabei siegte Unterhaching in fünf Spielen und Düsseldorf in nur einem Spiel, die beiden anderen Partien brachten keine Sieger hervor. Zuletzt fand ein Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften im Jahr 2009 statt.