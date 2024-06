Dänemark - Serbien heute live im TV und Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Bei der EM 2024 trifft heute Dänemerk auf Serbien. Es ist der 3. Spieltag der Gruppe C. Hier finden Sie Infos rund um Termin, Anstoß, Live-Ticker und Übertragung.

Am 3. Gruppenspieltag der Fußball-Europameisterschaft 2024 treffen Dänemark und Serbien aufeinander. Laut dem EM-Spielplan ist die Partie heute das letzte Vorrundenspiel in Gruppe C und beide Teams haben noch Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Runde.

Keines der beiden EM-Teams konnte bislang einen Sieg erringen. Dänemark spielte zweimal 1:1, zunächst gegen Slowenien und dann gegen die Engländer, die als Favoriten ins europäische Turnier gestartet waren. Serbien verlor sein Auftaktspiel gegen England knapp mit 0:1 und sicherte sich im zweiten Spiel gegen Slowenien seinen ersten Punkt.

Die aktuelle Tabellenlage sieht nach den Ergebnissen aus den ersten beiden Spiele folgendermaßen aus: England führt mit 4 Punkten, während Slowenien und Dänemark jeweils 2 Punkte aus ihren Unentschieden haben. Serbien liegt mit einem Punkt auf dem letzten Platz. Dennoch ist in Gruppe C noch alles offen: Ein Sieg im direkten Duell kann sowohl Dänemark als auch Serbien den Einzug ins Achtelfinale sichern. Ein Unentschieden würde die Situation für beide Teams besonders erschweren. Insbesondere für Serbien würde alles außer ein Sieg eigentlich das sichere Aus bedeuten.

Doch wann findet das Spiel zwischen Dänemark und Serbien statt? Und wo und wie kann man das EM-Spiel live im Free-TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie.

EM 2024 in München: Dänemark gegen Serbien - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es in Gruppe C zum Duell zwischen Dänemark und Serbien. Die entscheidende Begegnung findet am heutigen Dienstag, den 25. Juni, um 21.00 Uhr in der Allianz Arena in München statt, dem Stadion des FC Bayern München. Die Allianz Arena war bereits Spielort des Eröffnungsspiels zwischen Deutschland und Schottland. Während der Euro 2024 finden 66.000 Fans im Stadion Platz, bei Bundesligaspielen sind es fast 10.000 mehr.

Am letzten Spieltag der EM-Vorrunde werden alle Partien einer Gruppe gleichzeitig ausgetragen. Damit wird nach Abpfiff klar sein, welche Teams auf den Plätzen 1 und 2 stehen und somit sicher ins Achtelfinale einziehen.

Dänemark vs. Serbien heute live im TV und Stream: Übertragung des Spiels auch im Free-TV?

MagentaTV übernimmt die EM-Übertragung des Spiels zwischen Dänemark und Serbien sowohl im Fernsehen als auch im Livestream. Als Teil der Telekom zeigt MagentaTV alle 51 EM-Partien und bietet damit eine umfassende Berichterstattung zur Europameisterschaft 2024. Zusätzlich werden die meisten Spiele aber auch im Free-TV ausgestrahlt.

Das Duell Dänemark gegen Serbien wird von MagentaTV live und in voller Länge im TV sowie im Livestream gezeigt. Den Livestream finden Sie entweder in der MagentaTV App oder auf der Website des Anbieters. Das Match ist eines der insgesamt fünf Exklusivspiele, die nur beim Streamindienst der Telekom gezeigt werden. Im Free-TV gibt es die Partie nicht zu sehen.

Hier sind die Infos zur Live-Übertragung des Spiels Dänemark gegen Serbien heute noch einmal kompakt zusammengefasst:

Spiel: Dänemark - Serbien , Gruppenphase EM 2024, Gruppe C

- , Gruppenphase EM 2024, Gruppe C Datum: 25. Juni 2024

25. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Stream: MagentaTV

EM 2024 Highlights, Tore und Aufstellung: Dänemark - Serbien heute im Live-Ticker

Falls Sie nicht über einen Abo bei MagentaTV verfügen, haben wir hier eine Alternative für Sie: unser Live-Ticker zur Fußball-EM 2024. In unserem Live-Center erhalten Sie die wichtigsten Highlights des Spiels, detaillierte Informationen zu den Aufstellungen, und aktuelle Daten zu den Mannschaften. Zudem finden Sie hier den gesamten Turnierplan, damit Sie stets informiert bleiben und wissen, welche Teams die besten Chancen auf ein Weiterkommen haben.

Dänemark vs. Serbien heute bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams im direkten Duell

Die Bilanz zwischen Serbien und Dänemark zeigt eine interessante Geschichte: In den bisherigen zehn Duellen gab es nie ein Unentschieden. Beide Teams konnten jeweils fünf Siege verbuchen.

Die letzten drei Begegnungen endeten wie folgt: 2022 gewann Dänemark ein Testspiel klar mit 3:0. Zuvor trafen die Teams in der EM-Qualifikation aufeinander, wobei Dänemark im Juni 2015 einen 2:0-Sieg errang, während Serbien 2014 noch mit einem 3:1-Erfolg triumphierte.

In den zehn Spielen trafen die Mannschaften erst einmal bei einer Europameisterschaft aufeinander: Bei der EM 1984 siegte Dänemark mit einem deutlichen 5:0.