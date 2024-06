Slowenien - Dänemark live im Free-TV und Stream: EM-Übertragung der Gruppenphase

In der Vorrunde der EM 2024 trifft Slowenien auf Dänemark. Hier finden Sie alle Informationen zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker.

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 finden sich Slowenien und Dänemark in der Gruppe C wieder - zusammen mit England und Serbien. Im ersten Vorrundenspiel dieser Gruppe treffen die beiden erstgenannten Mannschaften aufeinander.

Slowenien kam im letzten Freundschaftspiel vor der EM 2024 nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Bulgarien hinaus. An der Seitenlinie der slowenischen Nationalmannschaft steht der 62-jährige Trainer Matjaz Kek, der das Land bei der Europameisterschaft möglichst weit bringen möchte. Das Team schied im Jahr 2000 bei seiner bislang einzigen Teilnahme an dem europäischen Turnier in der Vorrunde aus. Auf der Weltrangliste der UEFA steht Slowenien auf Platz 57.

Die dänische Nationalmannschaft hingegen startet unter besseren Voraussetzungen: Den Test vor dem ersten Vorrundenspiel konnten die Dänen mit einem 3:1 gegen Norwegen für sich entscheiden. Trainer der Mannschaft ist Kasper Hjulmand. Der UEFA-Weltranglisten-Einundzwanzigste ist bereits einmal Europameister geworden - im Jahr 1992 in Schweden.

Wann ist Anstoß der Partie Slowenien gegen Dänemark? In welchem Stadion wird das Spiel ausgetragen? Und wo kann man das Aufeinandertreffen im Free-TV oder im Live-Stream ansehen? Alle Informationen rund um die Begegnung finden Sie in diesem Artikel.

EM 2024: Slowenien vs. Dänemark - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Wie es der Spielplan der EM 2024 vorgibt, findet das erste Spiel der Vorrunde in der Gruppe C zwischen Slowenien und Dänemark am Sonntag, dem 16. Juni 2024, statt. Anstoß in der Stuttgarter MHPArena ist um 18.00 Uhr. Das "Neckarstadion", wie sie oftmals genannt wird, ist die eigentliche Heimspielstätte des VfB Stuttgart. Im Rahmen des internationalen Turniers wird die Arena zu einem der zehn Stadien, in dem die EM-Spiele 2024 ausgetragen werden. Zu diesem Zweck wird sie in "Stuttgart Arena" umbenannt und bietet - anders als bei Spielen des VfB - "nur" 50.998 Menschen Platz.

Slowenien - Dänemark live im Free-TV und Stream: Übertragung des Vorrundenspiels bei der EM 2024

Typischerweise werden zahlreiche EM-Spiele im Free-TV übertragen. Das gilt auch für die Begegnung zwischen Slowenien und Dänemark. Das ZDF zeigt das Spiel live und in voller Länge im linearen Fernsehen. Zudem kann das Duell im Livestream des ZDF-Sportstudios mitverfolgt werden. Der Grund hierfür: Die öffentlich-rechtlichen Sender sowie RTL haben Sublizenzen von MagentaTV erworben, dank derer sie die Free-TV-Übertragung einiger Spiele der EM 2024 anbieten können.

Möchte man ausnahmslos alle Partien der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sehen, ist dies mit einem kostenpflichtigen Abonnement bei dem Streaming-Dienst MagentaTV möglich. Der Preis pro Monat beläuft sich dafür auf 10 Euro.

Alle Details zum Spiel Slowenien gegen Dänemark im Überblick:

Spiel: Slowenien vs. Dänemark ( Gruppenphase EM 2024, Gruppe C)

vs. ( EM 2024, Gruppe C) Datum: Sonntag, 16. Juni 2024

Sonntag, 16. Juni 2024 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: MHPArena, Stuttgart

MHPArena, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: ZDF , MagentaTV

EM 2024: Slowenien gegen Dänemark im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Sollten Sie zum Zeitpunkt der Partie verhindert sein und das Spiel nicht live im Fernsehen oder im Live-Stream ansehen können, bieten wir Ihnen an dieser Stelle eine Alternative: Mit dem Live-Ticker haben Sie die Möglichkeit, kostenfrei und fortlaufend über alle wichtigen Ereignisse informiert zu bleiben. Sie finden dort alles, was Sie wissen müssen: Alle Highlights, die Aufstellungen der slowenischen und der dänischen Nationalmannschaft sowie zahlreiche Informationen zu den beiden Teams. Auch der Spielplan der EM 2024 ist dort für Sie abrufbar.

Slowenien - Dänemark bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich die beiden Nationalteams aus Slowenien und Dänemark bislang in fünf Spielen gegenüber. Vier davon gewannen die Dänen - bei einem Spiel konnte Slowenien zumindest ein Unentschieden verbuchen. Das ist im Rahmen der EM-Qualifikation für das Turnier in Deutschland im Juni 2023 der Fall gewesen. Die Partie endete 1:1. Beim Rückspiel der Qualifikation im November 2023 siegte Dänemark mit 3:1. Insgesamt steht eine Torbilanz von 12:2 Toren zugunsten der dänischen Mannschaft zu Buche.