Ungarn - Schweiz live im TV und Stream: Übertragung auch im Free-TV?

Bei der Fußball-EM 2024 trifft Ungarn auf die Schweiz. Alle Infos zur Übertragung sowie einen Live-Ticker gibt es hier. Läuft das Spiel im Free-TV und Stream?

Ungarn und die Schweiz treten neben Schottland und Deutschland in Gruppe A der EM 2024 an. Nach dem Eröffnungsspiel am Freitag ist die Partie zwischen den Schweizern und der Mannschaft von Trainer Marco Rossi das zweite Match des Turniers. Für das ungarische Nationalteam zählen der dritte Platz bei der EM 1964 in Spanien sowie zwei Vizeweltmeistertitel (1938 und 1954) zu den größten Erfolgen bei internationalen Turnieren. Die Schweiz hat es dagegen noch nie in das Halbfinale einer WM geschafft und bisher auch erst an vier Europameisterschaften teilgenommen.

Wann findet dieses Vorrundenspiel in Gruppe A statt? In welchem Stadion treffen die schweizerische und die ungarische Nationalmannschaft aufeinander? Und wie kann man das Spiel live verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu diesem EM-Spiel haben wir hier für Sie.

EM 2024: Ungarn vs. Schweiz - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der EM 2024 findet das Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz am 15. Juni 2024 statt. Der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr. Ausgetragen wird die Partie im Kölner RheinEnergieStadion, das während der EM den neutralen Namen "Cologne Stadium" oder auch "Köln Stadion" annehmen muss. Die Arena in der Rheinmetropole ist eines von insgesamt zehn EM-Stadien, in denen die Spiele der Europameisterschaft 2024 ausgetragen werden. Sie fasst annähernd 47.000 Zuschauer.

Ungarn-Schweiz live im Stream: Übertragung von der EM 2024

Die meisten Spiele der Fußball-EM gibt es in voller Länge im Free-TV zu sehen. Im Gegensatz zu Champions League und Bundesliga verkümmern diese Matches also nicht hinter der Bezahlschranke. Für die Free-TV-Übertragung der EM 2024 haben ARD, ZDF und RTL Sublizenzen von MagentaTV erworben - der kostenpflichtige Streamingdienst der Telekom zeigt nämlich sämtliche Spiele der Heim-EM. Das MagentaTV Flex-Abo kostet derzeit 10 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Das Spiel zwischen der Schweiz und Ungarn hat den Sprung über die Gebühren-Hürde allerdings nicht geschafft. Weder im Free-TV noch im kostenlosen Live-Stream ist davon etwas zu sehen - im Gegensatz zu den Deutschland-Spielen der Gruppenphase, für die ARD und ZDF zuständig sind.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des EM-Spiels im Überblick:

Spiel: Ungarn - Schweiz , Gruppenphase EM 2024, Gruppe A, Spieltag 1 von 3

- , Gruppenphase EM 2024, Gruppe A, Spieltag 1 von 3 Datum: Samstag, 15. Juni 2024

Samstag, 15. Juni 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 15 Uhr

Anpfiff um 15 Uhr Ort: RheinEnergieStadion , Köln

, Übertragung im TV : MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Stream: MagentaTV

EM 2024: Ungarn gegen die Schweiz im Live-Ticker - Highlights, Tore und Aufstellung

Wenn Sie das Spiel zwischen Ungarn und der Schweiz am 15. Juni - vielleicht ja wegen der Bezahlschranke? - nicht live im Fernsehen verfolgen mögen, haben wir für Sie eine ebenso elegante wie budgetfreundliche Alternative: unser Daten-Center zur Fußball-EM 2024. Neben sämtlichen Höhepunkten des Matches finden Sie hier auch Infos rund um Aufstellung, Teams und den gesamten Spielplan des Turniers.

Ungarn-Schweiz bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind die Nationalteams aus Ungarn und der Schweiz bisher 29 Mal aufeinandergetroffen. In 15 Spielen war das ungarische Team siegreich, und neun Begegnungen konnten die Schweizer für sich entscheiden. Fünf Partien gingen folglich unentschieden aus. Das Torverhältnis liegt bei 69:37 zugunsten von Ungarn.

Unter den EM-Teilnehmern 2024 gelten übrigens Frankreich und England als Top-Favoriten auf den Titel. Doch auch Deutschland wird trotz der schwachen Leistungen der vergangenen Jahre von Experten zum Kreis der Favoriten gezählt.