Frankfurt startet gegen Pilsen in die Europa League

Eintracht Frankfurt strebt zum Auftakt der Europa League einen Sieg gegen Viktoria Pilsen an. Trainer Dino Toppmöller sieht sein Team am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) im Duell mit dem Tabellendritten aus Tschechien in der Favoritenrolle. Er warnt zugleich aber davor, den Gegner zu unterschätzen. Verzichten muss der Fußball-Bundesligist auf Kevin Trapp, Oscar Højlund und Mario Götze. Der Einsatz von Abwehrchef Robin Koch ist fraglich. Der Nationalspieler plagt sich mit Hüftproblemen.

