6:0 in Potsdam: Eintracht-Fußballerinnen weiter ungeschlagen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt bleiben in der Frauenfußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Die Hessinnen gewannen beim 1. FFC Turbine Potsdam mit 6:0 (1:0) und übernahmen mit sieben Punkten vorerst die Tabellenführung. Laura Freigang (13. Minute/84./90.+1) und Joker Nicole Anyomi (67./73.) waren die Frankfurter Torschützinnen. Potsdams Emilie Bernhardt (62.) traf zudem ins eigene Tor.

Frankfurt machte früh deutlich, dass die drei Punkte an den Main mitgenommen werden sollen. Von Beginn an zeigten die Gäste ihre spielerische Überlegenheit und belohnten sich früh durch Freigang. Die Nationalspielerin verpasste es jedoch nachzulegen, als sie mit einem Foulstrafstoß an Potsdams Torhüterin Vanessa Fischer scheiterte.

Die Elf von Trainer Niko Arnautis ließ sich davon aber nicht verunsichern und spielte weiter offensiv. Potsdam hatte mit zunehmender Spielzeit nichts mehr entgegenzusetzen und brach in der Schlussphase völlig ein.