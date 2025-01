Greuther Fürth gewinnt XXL-Test gegen TSV 1860

Die SpVgg Greuther Fürth kann nach einem Testspielsieg zuversichtlich der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga entgegenblicken. In einem Freundschaftsspiel gegen den Drittligisten TSV 1860 München drehten die Franken um Doppeltorschütze Leander Popp einen 1:2-Rückstand. Das Team von Trainer Jan Siewert siegte auf dem Kunstrasen in Fürth nach viermal 30 Minuten mit 3:2 (1:1).

Popp trifft doppelt

Noel Futkeu (13. Minute) hatte die Franken in Führung gebracht, ehe Tim Kloss (31.) und Julian Guttau (75.) die Partie zunächst einmal aus Sicht der Löwen drehten. Erst in den letzten 30 Minuten legte Fürth bei sonnigem Himmel zu. Nach einer Ecke konterten die Gastgeber ihren Gegner aus und erzielten dank Popp (96.) den 2:2-Ausgleich. Der 19 Jahre alte Popp war es auch, der in der 116. Minute zum Endstand einschoss.

Fürth startet am kommenden Samstag (13.00 Uhr) bei Aufsteiger Preußen Münster in die Zweitliga-Rückrunde. Für den Tabellen-14. Fürth ist die Partie gegen den um vier Punkte distanzierten Verfolger gleich richtungsweisend. Der TSV 1860 (14. der 3. Liga) gastiert nächsten Samstag (14.00 Uhr) bei Aufstiegsanwärter 1. FC Saarbrücken. Die «Löwen» wollen den Abstand zu den Abstiegsplätzen wahren.

Junge «Löwen»-Spieler «zahlen Lehrgeld»

«Heute haben wir auf einem guten Platz gegen einen starken Gegner wenig zugelassen. Der Elfmeter ärgert mich, weil er aus einem Ballverlust zustande kam», sagte Münchens Trainer Argirios Giannikis. «Daneben hatten wir viele Potenziale, um offensiver noch gefährlicher gegen eine klassenhöhere Mannschaft zu werden. Das müssen wir mitnehmen.»

Im letzten Viertel setzte Giannikis verstärkt auf Nachwuchskräfte. «Unsere Jungen haben etwas Lehrgeld bezahlt. Dafür haben wir sie heute mal alle im Wettkampf gesehen», sagte der «Löwen»-Coach.

Jan Siewert sah sein Team vor allem in der Schlussphase stark. Foto: Daniel Löb/dpa