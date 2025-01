Augsburgs Doppelpacker Claude-Maurice: Es ist meine Zeit

Den Jubel nach seinem zweiten Tor in Berlin erklärte Augsburgs Alexis Claude-Maurice mit einem verschmitzten Lächeln. «Das ist nur so ein Spruch von mir. Es ist jetzt meine Zeit», sagte der 26 Jahre alte Franzose nach seinen beiden Treffern beim 2:0 bei Union Berlin. Er hatte beim Jubel auf eine imaginäre Uhr auf seinem Handgelenk getippt.

«Endlich» habe sein Team den ersten Auswärtssieg der Saison geholt, sagte Trainer Jess Thorup und sein Offensivspieler schloss sich an. «Wir brauchten diesen Auswärtssieg. Das ist wirklich ein gutes Gefühl», sagte Claude-Maurice. Der Sommer-Neuzugang erzielte seine Treffer Nummer fünf und sechs. Und war auch ansonsten Dreh- und Angelpunkt der Schwaben.

«Natürlich schieße ich gerne Tore, aber es ist nicht mein größter Fokus», erklärte er. Er müsse gut spielen und der Mannschaft helfen. Die Bundesliga liege ihm. Der FCA überholte Union durch den Sieg und steht nach der Hinrunde mit einem kleinen Vorsprung auf die Abstiegsregion auf Rang 12.

Der erste Auswärtserfolg kommt zur rechten Zeit. Drei der nächsten vier Ligaspiele stehen auswärts an. Weiter geht es am Sonntag in Bremen (17.30 Uhr/DAZN).