BVB will mit Kehl verlängern - Ricken verteidigt Sahin

Borussia Dortmund will den auslaufenden Vertrag von Sportdirektor Sebastian Kehl verlängern. «Es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen», sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei der Mitgliederversammlung in Richtung von Kehl. Das aktuelle Arbeitspapier des 44-Jährigen läuft im Sommer 2025 aus. «Mein großer Wunsch ist es, was zu entwickeln, was aufzubauen mit Menschen, die sich zu 100 Prozent mit dem BVB identifizieren», sagte Ricken. Damit meinte der Sportchef auch Trainer Nuri Sahin.

Nach dem durchwachsenen Saisonstart verteidigte Ricken den 36-Jährigen. «Wir vertrauen unserer Mannschaft und wir vertrauen unserem Trainer. Wir haben mit Nuri, glaube ich, einen Top-Trainer, der mit jedem Spiel und jeder schwierigen Situation zu einem noch besseren Trainer wird», sagte Ricken in Richtung Sahin. «Du stellst dich vor deine Mannschaft, du stellst dich vor deine Spieler, du bist selbstkritisch. Das ist ganz klar ein Weg, den wir gehen wollen.»

Mit Blick auf die aktuelle Saison kritisierte Ricken zwar die extrem schwache Auswärtsbilanz des Teams, hob aber auch die starke Platzierung in der reformierten Champions League hervor. «Wenn ich andere Mannschaften sehe: Bayern, Leipzig, Paris, Real Madrid - die stehen auf Platz 17 bis 32. Wir stehen auf Platz sieben», sagte der 48-Jährige. «Ich glaube, das ist richtig gut.»