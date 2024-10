Eintracht zu Gast in Leverkusen - Trapp vor Rückkehr

Eintracht Frankfurt will in der Fußball-Bundesliga den deutschen Meister ärgern. Die Hessen sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen zu Gast.

Vor einer Rückkehr in die Startelf steht nach überstandener Muskelverletzung SGE-Keeper Kevin Trapp. Er soll in Leverkusen sein Comeback geben.

Bei Bayer wollen die Hessen eine Horrorserie beenden. Letztmals einen Punkt in Leverkusen holte die Eintracht in der Saison 2014/2015, den letzten Sieg bei der Werkself gab es eine Spielzeit zuvor.

Icon Vergrößern Eintracht Frankfurt mit Trainer Dino Toppmöller will den deutschen Meister ärgern. Foto: Frank Molter/dpa Icon Schließen Schließen Eintracht Frankfurt mit Trainer Dino Toppmöller will den deutschen Meister ärgern. Foto: Frank Molter/dpa