Hoffen auf Real-Nachwehen: Augsburg empfängt Dortmund

Der FC Augsburg will nach der jüngsten Enttäuschung in der Fußball-Bundesliga ausgerechnet gegen einen Champions-League-Starter wieder jubeln. Die Schwaben empfangen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund in der heimischen WWK Arena. Trainer Jess Thorup hofft, dass die Gäste aus dem Ruhrpott nach deren 2:5-Niederlage in der Königsklasse bei Real Madrid geschwächt und verunsichert sind. Sollte das so sein, dann müsste die Chance genutzt werden, forderte der Coach.

Dortmund hat auswärts in der Meisterschaft bislang in drei Spielen nur einen Punkt geholt - schlechter sind in dieser Statistik nur Tabellenschlusslicht Bochum und just der FCA, die beide in der Fremde bislang alle Partien verloren haben. Zuletzt unterlag Augsburg mit 1:3 in Freiburg. In der Tabelle riskieren die Fuggerstädter bei einer Niederlage gegen den BVB den Absturz in die Abstiegszone.