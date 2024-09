Hoffenheim bindet Top-Talent Micheler «langfristig»

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit dem österreichischen Top-Talent Florian Micheler vorzeitig verlängert. Zur konkreten Vertragsdauer machte die TSG keine Angaben. Der Kontrakt sei aber «langfristig» verlängert worden, hieß es. Das ursprüngliche Arbeitspapier des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers hatte noch eine Laufzeit bis Sommer 2026.

«Florian ist ein typisches Beispiel für den traditionellen TSG-Weg von der eigenen Akademie zu den Profis. Er hat sich nicht zuletzt in der vergangenen Saison mit hervorragenden Leistungen in unserer U19, die sowohl deutscher Meister als auch Pokalsieger wurde, für die Bundesliga-Mannschaft von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo empfohlen», sagte Frank Kramer, der übergangsweise Sportlicher Leiter bei den Hoffenheimern ist.

Micheler wechselte im Juli 2021 in die Akademie der Kraichgauer und gehört seit dieser Saison zum erweiterten Profikader der TSG. Am 2. Spieltag feierte der Österreicher beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:3) sein Bundesliga-Debüt, als er in der 59. Minute eingewechselt wurde. Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals kam Micheler beim Sieg im Elfmeterschießen gegen die Würzburger Kickers schon zum Einsatz.