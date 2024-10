Jahreshauptversammlung des FC Bayern am 8. Dezember

Die Mitgliederversammlung des FC Bayern München, die im Zeichen von Franz Beckenbauer stehen soll, ist terminiert. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 8. Dezember, statt. Der Termin wurde wie im Jahr 2023 laut Club-Angaben «erneut bewusst auf ein Heimspielwochenende gelegt, damit die Verknüpfung mit einem Besuch der Allianz Arena möglich ist». Gegner an diesem Spieltag wird der 1. FC Heidenheim sein.

Die Jahreshauptversammlung wird von 10.30 Uhr an in der Rudi-Sedlmayer-Halle, der BMW Park der Basketballer, abgehalten. Erneut ist es ein Vormittagstermin. Früher fand die Mitgliederversammlung an Freitagabenden statt.

Gedenken an Beckenbauer

In diesem Jahr soll das Treffen der Mitglieder auch im Zeichen von Franz Beckenbauer stehen. Dem Fußball-«Kaiser» wird besonders gedacht. Beckenbauer, der 1974 als Spieler und 1990 als Teamchef die Weltmeisterschaft gewann, war am 7. Januar dieses Jahres im Alter von 78 Jahren gestorben und in seiner Heimatstadt München beigesetzt worden.

Ein Fokus der Mitgliederversammlung des FC Bayern gilt zudem der Entwicklung des Vereins in den vergangenen zwölf Monaten, in denen der Club Rekordzuwächse verzeichnete und inzwischen über 360.000 Mitglieder zählt. Präsidiums-Wahlen finden in diesem Jahr keine statt.

Jan-Christian Dreesen wird als Vorstandsvorsitzender sprechen. Foto: Angelika Warmuth/dpa