Kein Comeback: Bayers Jahresausklang ohne Stürmer Boniface

Bayer Leverkusen muss auch im letzten Spiel des Kalenderjahres 2024 zu Hause gegen den SC Freiburg (Samstag 18.30 Uhr/Sky) auf Torjäger Victor Boniface verzichten. Der Nigerianer, der in dieser Saison in zehn Liga-Spielen sechs Tore erzielte, fehlt dem Meister und Pokalsieger bereits seit November wegen Oberschenkelproblemen.

«Nein, nein, nein», antwortete Bayer-Coach Xabi Alonso am Freitag auf die Frage, ob Boniface oder Jonas Hofmann nach seiner Muskelverletzung gegen Freiburg wieder mitspielen können. «Ich hoffe aber, dass sie nach der Pause schnell dabei sind», sagte Alonso. Bayer nimmt am 2. Januar das Training wieder auf.

Adli-Rückkehr dauert noch

Den Auftakt nach der kurzen Winterpause verpassen wird definitiv Amine Adli, der sich im Oktober einen Wadenbeinbruch zugezogen hat. «Bei ihm wird es noch dauern, wir rechnen mit ihm Ende Januar oder Anfang Februar», sagte Alonso, der am Samstag mit einem Erfolg gegen Freiburg «ein gutes Jahr in der besten Art und Weise beenden» will.

Xabi Alonso beendet «ein gutes Jahr in der besten Art und Weise» beenden. Foto: Fabian Strauch/dpa