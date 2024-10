Kevin Trapp zurück im Frankfurter Mannschaftstraining

Zwei Tage nach dem verpassten Spitzenspiel gegen den FC Bayern München ist Torhüter Kevin Trapp (34) wieder fit und trainiert für sein Comeback bei Eintracht Frankfurt. In der ersten Übungseinheit nach dem 3:3 gegen die Bayern kehrte Trapp ins Mannschaftstraining des hessischen Fußball-Bundesligisten zurück.

Der Eintracht-Kapitän hatte sich am 3. Spieltag beim VfL Wolfsburg eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Seitdem hütet Kaua Santos das Tor des Tabellendritten.

Schon im Topspiel am vergangenen Sonntag hatte Trapp mit einem Einsatz geliebäugelt. In einem letzten Test vor der Partie fühlte er sich jedoch nicht komplett fit und sah in Absprache mit dem Trainerteam von einem Einsatz ab.