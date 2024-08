Köther und Heidenheim gehen getrennte Wege

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim gibt Linksverteidiger Tim Köther endgültig ab. Der Club und Köther hätten sich entschieden, den bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen, wie die Heidenheimer mitteilten. Der 23-Jährige, der in der vergangenen Saison an den MSV Duisburg verliehen war, schließt sich dem niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade an, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb.

