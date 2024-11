Meistertitel für Frankfurts Ekitiké noch weit weg

Bei Eintracht Frankfurt hat Hugo Ekitiké den Spaß am Fußball wiedergefunden. Nach der schwierigen Zeit bei Paris Saint-Germain blüht er beim Fußball-Bundesligisten auf und überzeugt Woche für Woche mit starken Leistungen. Gemeinsam mit Sturmpartner Omar Marmoush bildet er das gefährlichste Sturmduo der Liga. «Ich genieße es so sehr, vor den Eintracht-Fans zu spielen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein», sagte der Stürmer in einem Interview der «Sport Bild».

Seine Entwicklung und die der Mannschaft sieht Ekitiké noch längst nicht abgeschlossen. «Wir haben hohe Erwartungen an uns, weil wir wissen, was wir können. Mal sehen, wohin die Reise führt», sagte der 22-Jährige. Die Meisterschaft sei aber noch viel zu weit weg. Davon würde niemand im Team sprechen. «Wir setzen uns ambitionierte und realistische Ziele», sagte der Franzose. Wichtig sei die schrittweise Entwicklung der jungen Mannschaft.

Ekitiké hofft auf Anruf von Frankreichs Nationaltrainer Deschamps

In Frankfurt erlebt Ekitiké gerade einen Höhenflug, ist Tabellendritter der Bundesliga. In der Europa League ist die Eintracht ungeschlagen und gehört mit zehn Punkten zu den besten Teams. Er selbst hat neun Tore und vier Vorlagen in 15 Pflichtspielen beigetragen. «Wir ziehen und pushen uns gegenseitig nach oben», sagte Ekitiké. Für ihn ist die gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern im Team ein Grund für den Aufschwung.

Ekitiké war im Februar 2024 zunächst auf Leihbasis aus Paris gekommen, ehe die Hessen ihn im Sommer bis 2029 fest verpflichteten. Sein Wunsch, wieder auf hohem Niveau Fußball zu spielen, ging in Erfüllung. Nun träumt der 22-Jährige von mehr, wie etwa einen Anruf von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps. «Ich hoffe, dass der Tag irgendwann kommt. Das ist einer meiner Träume, dafür gebe ich alles», sagte Ekitiké. Zunächst stünde aber im Vordergrund, mit der Eintracht eine großartige Saison zu spielen.