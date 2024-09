Nach Blamage in Heidenheim: Augsburg-Coach will «Reaktion»

Nach nur einem Punkt aus zwei Spielen und der 0:4-Abreibung in Heidenheim fordert Coach Jess Thorup von den Augsburger Fußball-Profis Wiedergutmachung. «Jetzt müssen wir eine Reaktion der Mannschaft sehen», unterstrich der Trainer vor dem Heimspiel in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli. Mit einem Erfolg gegen den noch punktlosen Aufsteiger am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) könnten die Fuggerstädter die untere Tabellenregion verlassen.

Saisonübergreifend hat der FCA eine Serie von sieben Liga-Spielen mit sechs Niederlagen und nur einem Remis hinter sich. In der ausverkauften WWK Arena soll der erste Saisonsieg gelingen. «Klar hätten wir gern jetzt schon mehr Punkte, aber die haben wir leider nicht. Das müssen wir über die nächsten paar Spiele schaffen», sagte Thorup. Am nächsten Wochenende steht gegen Mainz 05 gleich das nächste Heimspiel für den FC Augsburg an - mit zwei Erfolgen wäre der maue Saisonstart schon wieder vergessen.

Keine Spekulationen mehr nach Vertragsverlängerung

Thorup geht motiviert in die Pauli-Partie, hatte er doch erst unter der Woche seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängert. Verein und Coach sind voneinander überzeugt. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, der Däne könnte möglicherweise Nationaltrainer seines Heimatlandes werden.

Wohl auch deshalb erfolgte die Ausweitung des Kontrakts schon so früh in der laufenden Saison. «Wir haben uns geeinigt, dass wir noch ein Jahr dazu nehmen. Das freut mich», sagte Thorup. «Ich bin froh, dass es jetzt abgehakt ist und offiziell.» Der Fokus könne nun ganz auf dem Spiel gegen St. Pauli liegen und es müsse nicht mehr spekuliert werden, «wo geht der Trainer hin oder bleibt er oder nicht», sagte Thorup mit einem Lächeln.