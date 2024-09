Operation nötig: Nächster Bundesliga-Schiedsrichter verletzt

In der Fußball-Bundesliga fällt der nächste deutsche Top-Schiedsrichter für längere Zeit aus. FIFA-Referee Robert Schröder wird in der nächsten Woche an der Achillessehne operiert und danach für mehrere Monate pausieren. Die Operation sei eine Folge mehrerer Faktoren: «Überbelastung, Verschleiß, Fehler der Vergangenheit, die Reiserei», sagte Schröder der «Neuen Presse» in Hannover.

Der 39-Jährige hatte in der vergangenen Woche noch das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FC Heidenheim (4:2) geleitet. Neben Schröder sind aktuell auch die weiteren Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin, Patrick Ittrich und Frank Willenborg verletzt.