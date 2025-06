Pavlovic möchte «Freund» Woltemade nach München locken

Fußball-Profi Aleksandar Pavlovic würde seinen neuen Nationalmannschafts-Kollegen Nick Woltemade gerne nach München zum FC Bayern locken. «Nick ist ein guter Freund von mir. Und ich würde mich natürlich freuen», sagte der 21-jährige Pavlovic bei der Club-Weltmeisterschaft in den USA über einen Wechsel des Angreifers vom DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart zum deutschen Rekordmeister.

Pavlovic erzählte vor dem letzten Gruppenspiel der Münchner gegen Benfica Lissabon in Charlotte lachend: «Ich habe schon mal mit ihm ein paar Späße gemacht.» In Richtung eines Bayern-Wechsels. «Wir werden sehen, was in der Zukunft bei ihm ansteht», sagte Pavlovic. Und ja, er sei da schon dran. Beim Finalturnier der Nations League hatten die beiden Jung-Profis erstmals in der Nationalmannschaft zusammengespielt.

Woltemade trumpft bei U21-EM auf

Der 23-jährige Woltemade trumpft aktuell mit den DFB-Junioren bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei auf. Nach einem 3:2 nach Verlängerung gegen Italien steht das Team um Woltemade im Halbfinale. Der Offensivspieler ist mit fünf Treffern der führende Torschütze im Turnier.

«Ich freue mich sehr, dass sie jetzt im Halbfinale stehen», sagte Pavlovic, der auch noch im U21-Alter wäre: «Das Spiel gegen Italien habe ich nicht angeschaut: Nur die Tore, auch vom Nick Woltemade.»