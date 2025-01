Poker um Tel: Eberl spricht von «astronomischen Summen»

Im großen Poker um einen möglichen Last-Minute-Transfer von Bayern Münchens Sturmtalent Mathys Tel ist noch keine Entscheidung gefallen. Es gebe «keinen neuen Stand im Moment», sagte Sportvorstand Max Eberl. Der 19-jährige Franzose könnte darum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Münchner Kader gehören. «Der Spieler ist noch Bayern-Spieler», sagte Vincent Kompany. Damit sei er für ihn als Trainer «voll einsetzbar».

Der noch bis 2029 vertraglich gebundene Tel hat den Wunsch geäußert, mit Blick auf mehr Spielpraxis doch noch im Winter wechseln zu können. Die Zeit drängt, am Montag schließt das Transferfenster. Tel sei «ein unfassbar begehrter Spieler», berichtete Eberl.

60-Millionen-Angebot von Tottenham?

«Wenn für Spieler astronomische Angebote kommen, dann muss Bayern München sportlich, aber auch finanziell entscheiden, was für Schritte man geht», sagte der Münchner Sportvorstand grundsätzlich. Angeblich sollen die Tottenham Hotspur bis zu 60 Millionen Euro Ablöse für einen festen Wechsel des französischen U21-Nationalspielers nach London bieten.

Tel war 2022 für 20 Millionen von Stade Rennes nach München gewechselt. Eberl sagte zur Causa Tel: «Ist es eine Leihe? Ist es ein Verkauf? Auch der Spieler hat seine Idee. Wir versuchen, die beste Entscheidung für alle Beteiligten zu treffen.»

Dass Tel wie beim 3:1 in der Champions League gegen Slovan Bratislava gegen Kiel erneut in der Münchner Startelf stehen wird, ist nicht zu erwarten. Eine Verletzung könnte einen Transfer gefährden. Kompanys Ziel ist es, zwei Wochen vor dem Topspiel beim deutschen Meister Bayer Leverkusen den Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten mit einem Heimsieg gegen mindestens zu behaupten. «Wir gehen voll rein in dieses Spiel», sagte er.