Seoane hofft auf Besserung: «Wir sind extrem motiviert»

Mit einer neu aufgestellten Mannschaft und großer Vorfreude auf das erste Highlight startet Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Dazn und Sat.1) gegen Meister Bayer Leverkusen zuversichtlich in das Auftaktspiel der Saison. «Das ist eine Ehre für uns. Wir sind alle extrem motiviert und haben viel investiert. Jetzt liegt es an uns die Saison mit mehr positiven Emotionen zu füllen als im letzten Jahr», sagte Gladbachs Trainer Gerardo Seoane vor der Partie gegen den großen Favoriten, der in der Bundesliga seit 34 Spielen unbesiegt ist und seit neun Bundesligaspielen gegen Mönchengladbach nicht verloren hat.

Auch Clubchef Rainer Bonhof hofft auf einen guten Start nach einer enttäuschenden Spielzeit mit Rang 14. «Im Vorjahr war es eine ganz andere Ausgangssituation. Wir haben uns nun punktuell verstärkt und drei neue Spieler dazubekommen. Wir haben viele Sachen aufgearbeitet und angeschoben», sagte Bonhof der Deutschen Presse-Agentur.

Rückendeckung für Seoane

In Kevin Stöger, Tim Kleindienst und Philipp Sander wurden drei neue gestandene Profis ins Team eingegliedert, weil die langjährigen Borussen-Profis Tony Jantschke, Patrick Herrmann und auch Christoph Kramer nicht mehr dabei sind.

Der erste Auftritt im Pokal bei Erzgebirge Aue (3:1) war nach schwachem Beginn zufriedenstellend. Doch die Bayer-Elf wird eine ganz andere Herausforderung sein. «Jetzt liegt es an uns, die nötige taktische Disziplin auf den Platz zu bringen und selber auch mutig mit dem Ball zu spielen und den Gegner vor Probleme zu stellen», sagte Seoane, der in seine zweite Saison mit der Borussia geht. Die Rückendeckung hat der Schweizer trotz der vergangenen Saison. «Er passt zu Borussia, er ist ein Anpacker. Wir sind davon überzeugt, den Weg mit ihm weiterzugehen», erklärte Bonhof.