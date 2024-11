VfB spielt in Bremen, SC Freiburg empfängt Gladbach

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will im Spiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine Reaktion auf die 1:5-Niederlage in der Champions League bei Roter Stern Belgrad zeigen. Mit einem Sieg in dem Traditionsduell an der Weser kann die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zudem den Kontakt zum oberen Tabellendrittel halten. In Bremen fehlt aber neben den verletzten Deniz Undav und El Bilal Touré auch weiterhin der noch angeschlagene Jamie Leweling und damit ein weiterer Angreifer.

Der SC Freiburg will im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach eine Serie von vier Spielen ohne Sieg beenden. Mit drei Punkten würden die Breisgauer mindestens auf Rang sechs der Tabelle vorrücken.