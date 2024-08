BVB-Torhüter Kobel: Viel Vertrauen in Trainer Sahin

Dortmunds Torwart Gregor Kobel hat einen guten Eindruck von seinem neuen Trainer Nuri Sahin. «Er macht einen sehr guten Job und ich habe viel Vertrauen in ihn, dass er uns weiterbringen wird», sagte der Schweizer den Ruhr-Nachrichten. Der neue Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten sei sehr laut und fordernd. «Ich glaube, das ist auch etwas, was wir brauchen als Team.»

Sahin, der selbst als Profi für Dortmund spielte, folgt auf Edin Terzic als Chefcoach des BVB. Im Januar kehrte er bereits als Co-Trainer zu den Borussen zurück. Sahin habe eine klare Idee, so Kobel. «Wir haben wirklich wenig Zeit. Aber er versucht, so viel wie möglich rauszuholen.» Als Torhüter arbeite er aber vor allem mit Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber. «Mit Nuri habe ich dann viel in Sachen Spielaufbau zu tun und da geht es dann um Nuancen in der Positionierung», sagte der 26-Jährige. Mit Blick auf das Torwartspiel seien das eher kleinere Themen.

Erste Saison ohne Hummels und Reus

Die beiden langjährigen Dortmund-Spieler Mats Hummels und Marco Reus stehen in dieser Saison nicht mehr für den BVB auf dem Platz. «Marco und Mats haben mit ihrer Erfahrung sehr viel geführt», sagte Kobel. Wenn solche Spieler nicht mehr im Team seien, komme es zu Veränderungen: «Jetzt ist die Zeit, dass wir zusammen versuchen, einen neuen und starken Spirit in die Mannschaft reinzukriegen, vielleicht auch ein bisschen frischen Wind reinzugeben.»

Am Samstag (18.00 Uhr) steht für Borussia Dortmund das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Die Borussen treffen im DFB-Pokal auf den Regionalligisten Phönix Lübeck.