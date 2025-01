Champions League: Leipzig ohne Kampl gegen Graz

RB Leipzig muss im bedeutungslosen letzten Spiel der Ligaphase in der Champions League auf Kevin Kampl verzichten. Der Routinier fehlte am Dienstag beim Abschlusstraining und wird wie auch Stürmer André Silva am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in Klagenfurt gegen Sturm Graz fehlen. Kampl war am Samstag beim 2:2 gegen Leverkusen vorzeitig mit Wadenproblemen ausgewechselt worden.

Beide Mannschaften sind bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Leipzig könnte sich noch vom 30. auf den 28. Platz verbessern, was letztlich aber nur relevant für die Verteilung von Prämien ist. Graz hat wie Leipzig ebenfalls erst drei Punkte aus sieben Spielen und liegt in der 36er-Liga auf Rang 33.