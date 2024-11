Eintracht-Ehrenpräsident: Sturmduo wie einst Grafite/Dzeko

Ehrenpräsident Peter Fischer stuft Eintracht Frankfurts neue Stürmerstars Oumar Marmoush und Hugo Ekitiké als Ausnahmekönner im deutschen Profifußball ein. «So ein Sturm-Duo gibt es in der Bundesliga relativ selten. Ich erinnere mich an Grafite und Dzeko bei Wolfsburg, als die unter Felix Magath 2009 Meister wurden», sagte der 68-Jährige in einem Interview auf bild.de. «Das war auch so ein außergewöhnliches Stürmer-Duo wie Marmoush und Ekitiké.»

Der Ägypter Marmoush führt mit elf Treffern gemeinsam mit Harry Kane vom FC Bayern die Torjägerliste an. Der 25-Jährige gilt derzeit als einer der begehrtesten Angreifer in Europa. Der 22 Jahre alte Franzose Ekitiké (5 Saisontore) befindet sich ebenfalls in Topform.

«Es riecht verdammt nach Champions League»

«In der Bundesliga reicht den beiden aktuell keiner das Wasser. Das ist fantastisch für alle Eintracht-Fans», sagte Fischer, in dessen Amtszeit (2000 bis 2024) der Europa-League-Triumph 2022 fiel.

Angesichts der bisher starken Saison des derzeitigen Tabellendritten, hofft Fischer auf eine Champions-League-Qualifikation der Frankfurter: «Ich darf mich ja jetzt mehr aus dem Fenster lehnen, weil ich das mit meinen Freunden bei Eintracht ja auch offen bespreche. Es riecht verdammt nach Champions League. Und es fühlt sich irgendwie auch so an.»