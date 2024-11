Eintracht kann Toppmöller Geburtstagsgeschenk machen

Eintracht Frankfurt will Trainer Dino Toppmöller zum 44. Geburtstag ein besonderes Geschenk machen. Am elften Spieltag der Fußball-Bundesliga hat die SGE am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Werder Bremen zu Gast.

Vor seinem 100. Pflichtspiel für die Eintracht steht Mario Götze. Der Weltmeister von 2014 traf gegen Werder in seiner Karriere bislang besonders häufig. Sieben Bundesliga-Tore erzielte er, mehr gab es gegen keinen anderen Verein.

In der 2. Bundesliga ist der SV Darmstadt 98 auswärts gefordert. Die Lilien treten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Spitzenclub Hannover 96 an und wollen ihren Lauf nach zuletzt sechs Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage fortsetzen.

Die Partie in Hannover war ursprünglich für Sonntag angesetzt. Grund für die Verlegung ist das niedersächsische Feiertagsgesetz, das am Totensonntag keine Sportveranstaltungen erlaubt. Zuvor hatte es in Bezug auf die Feiertagsregelung einen Fehler bei der Datenübertragung gegeben.

An seinem 44. Geburtstag empfängt Trainer Dino Toppmöller mit Eintracht Frankfurt den SV Werder Bremen. Foto: Tom Weller/dpa