Nagelsmann trotzt Ausfällen: Zwei Siege weiter das Ziel

Trotz des Ausfalls mehrerer Leistungsträger wie Jamal Musiala und Kai Havertz peilt Bundestrainer Julian Nagelsmann in den anstehenden Nations-League-Partien der Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande weiterhin das Optimum an. «Wir haben den Kader aufgrund einiger Verletzungen kurzfristig nochmal etwas verändern müssen. Unsere Ziele bleiben aber», äußerte der Bundestrainer nach der Zusammenkunft des DFB-Kaders im fränkischen Herzogenaurach.

«Wir wollen in Bosnien und Herzegowina und zu Hause in München vor unseren eigenen Fans gegen die Niederlande gewinnen und die Tabellenführung in der Nations League verteidigen», sagte Nagelsmann. Der 37-Jährige muss bei den Partien an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica und drei Tage darauf in München insbesondere in der Offensive die hochkarätigen Ausfälle von Jamal Musiala, Kai Havertz und Niclas Füllkrug verkraften, die alle angeschlagen sind.

Außerdem muss Stammtorwart Marc-André ter Stegen nach seiner schweren Knieverletzung ersetzt werden. Zuletzt sagte auch noch der Frankfurter Robin Koch verletzt ab. Für den Abwehrspieler nominierte Nagelsmann Offensivspieler Kevin Schade nach.

«So schade es ist, wenn wir auf verletzte Stammkräfte, die uns bei der Heim-EM im Sommer mitgetragen haben, dieses Mal verzichten müssen: Wir freuen uns jetzt sehr darauf, unsere neuen Spieler im Kreis der Mannschaft und im Training zu erleben», sagte Nagelsmann. Das erste Teamtraining vor dem Bosnien-Spiel findet am Dienstag statt. Wie bei der EM im Sommer und den ersten Nations-League-Partien im September wohnt und trainiert die Nationalmannschaft wieder auf dem Gelände von DFB-Ausrüster Adidas.